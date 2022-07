"I Mestieri di Mirko" va in onda con la puntata sulla Maremma

Grosseto: Da sabato prossimo, 16 luglio, "I Mestieri di Mirko" sarà in onda su RaiDue alle 9:55. E la prima puntata sarà proprio quella girata in Maremma.



"I mestieri di Mirko" è una trasmissione original RaiPlay, di Mariano D'Angelo, con Mirko Matteucci, regia di Paolo Tommasini, capoprogetto Stefano Salandini e a cura di Francesca Grego.

Mirko Matteucci ci guida attraverso l’Italia alla scoperta di eccellenze artigiane che hanno dato lustro al nostro paese esportando il Made in Italy in tutto il mondo.

È stato registrato in giro per l’Italia, dove ha scoperto mestieri differenti: dall’archeologo a Pompei al maestro fisarmonicista di Castelfidardo, passando per il fonditore di campane ad Agnone, piuttosto che per il buttero in Maremma.

E così, accolto da Marco Mariotti e dal team della sua azienda di allevatori, per un giorno Mirko in Maremma è diventa buttero. Ha imparato che si tratta di un lavoro difficile, svolto con tanta professionalità e amore, con una particolare attenzione alla salvaguardia del territorio. Tradizione e innovazione che si fondono nello splendido scenario maremmano.





Mirko Matteucci si è cimentato in questo lavoro mettendo letteralmente le mani in pasta, ma anche facendo conoscere al pubblico una realtà produttiva che non si sono mai fermate, a dispetto di tutte le difficoltà contingenti.

Attraverso la storia personale dei protagonisti, le cui "confessioni" e aspirazioni sono state raccolte in una intervista a cuore aperto, Mirko ha raccontato nel suo programma l’Italia delle eccellenze e anche delle curiosità, con leggerezza ma senza essere superficiale.