I manager di Mitacademy si formano al Polo Universitario grossetano

Web Marketing e Digital Brand Manager del Made in Italy.

Grosseto: E’ disponibile sul sito mitacademy.it il bando completo e la modulistica scaricabile relativi al Corso di Istruzione Tecnica Superiore Web Marketing e Digital Brand Manager del Made in Italy - acronimo D.B.Mita, il nuovo corso ITS che si terrà alla Fondazione Polo Universitario Grossetano a partire da Ottobre.

Il corso, organizzato dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore M.I.T.A. (Made in Italy Tuscany Academy), mira a formare tecnici superiori di processo, prodotto, comunicazione e marketing ovvero professionisti sempre più importanti e dinamici all’interno di un’azienda. Chi ricopre questo ruolo ha il compito di coordinare e monitorare le attività di marketing dell’impresa per cui lavora, partendo dalla fase di progettazione strategica, passando a pianificazione ed attuazione fino all’analisi dei risultati.

Negli ultimi decenni i tecnici del marketing hanno potuto sfruttare la digitalizzazione del mercato per accrescere e perfezionare il loro contribuito alle aziende; il digitale ha avuto un grande impatto sulle imprese e molte ripercussioni sul modo di comunicare, vendere e fare analisi. Il percorso di studi è focalizzato sull’innalzamento delle performance degli operatori marketing e commerciali.

Il manager si occupa di: ideazione del piano di sviluppo e definizione di prezzi, pubblicità, mezzi di comunicazione e promozione, ed inoltre analizza i risultati per ottimizzare pubblicità, vendita e soluzioni di prezzo. Le sue decisioni riguardano sia prodotti già esistenti, sia prodotti nuovi in fase di studio.

La formazione è riservata a 25 giovani, di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o che hanno frequentato un percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale (IEFP), integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS della durata di 1 anno. Altri requisiti per l’ammissione sono la conoscenza della lingua inglese almeno di livello ALTE1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) che verrà accertato al momento della selezione ed un adeguato livello di alfabetizzazione informatica.

Per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali il tecnico del marketing e digital branding opera in aziende che rientrano nei settori dell’industria e del commercio, prevalentemente di medie e grandi dimensioni o lavorano per società di consulenza che offrono assistenza specializzata, anche come liberi professionisti.

Il percorso prenderà avvio entro il 30 ottobre 2022 e avrà una durata complessiva di 4 semestri per un totale di ore 1800 di cui ore 800 di stage. Le attività d’aula si svolgeranno prevalentemente a Grosseto presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano e presso laboratori specifici dei distretti industriali per la produzione. Le attività formative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con moduli didattici della durata giornaliera compresa tra 4 e 8 ore. Lo stage sarà realizzato presso aziende e centri di ricerca del settore moda e si svolgerà secondo l’orario lavorativo della struttura ospitante. La quota di partecipazione al corso è pari a € 1.000 e verrà garantita la copertura delle spese di vitto e alloggio per gli allievi che risiedono a più di 50 km di distanza dalla sede del corso e che concludano con successo il percorso formativo.

I diplomi di tecnico superiore costituiscono anche titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’art. 5, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e sulla base dei regolamenti didattici delle Università potranno essere riconosciuti crediti formativi (CFU) dei moduli didattici svolti nel percorso.

Per info contattare: segreteria@pologr.it, giacomo.spinsanti@unisi.it