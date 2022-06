"I luoghi del tempo": Marino Bartoletti racconta Luciano Bianciardi

Domenica 12 giugno ad Alberese.



Grosseto: I Luoghi del Tempo 2022 arriva al termine con questa ultima speciale giornata, domenica 12 giugno al Granaio Lorenese di Alberese. Speciale perché affida a un’icona del giornalismo sportivo come Marino Bartoletti il racconto e il ricordo di Luciano Bianciardi come cronista sportivo; speciale perché intende raccontare, appunto, il Bianciardi meno noto al pubblico generico, quello che ha dedicato parte della sua vita e della sua poetica al mondo dello sport, come una parte dei giornalisti e degli intellettuali italiani del Novecento.

Era l’inizio degli anni ’70 quando, sotto la guida di Gianni Brera, Bianciardi rispondeva, con la sua rubrica sul Guerin Sportivo, alle domande dei lettori (ricordiamo, tra gli altri, anche Vittorio Gassman e Carmelo Bene); gli argomenti erano dei più disparati: controversie politiche, commenti e polemiche di costume, il Cagliari di Gigi Riva, sempre intessendo paralleli pittoreschi tra calciatori, scrittori e condottieri risorgimentali. Bianciardi, nelle colonne del periodico sportivo, ha scritto pezzi di letteratura popolare, altre volte di critica altissima, nei quali ha comunque fornito, sempre con il suo piglio inconfondibile, il ritratto di un’Italia legata allo sport, e al calcio in particolare, come un rito, una liturgia collettiva, una metafora del mondo e della vita che sapeva trascendere dal campo di gioco per entrare nelle case di tutti.

Sarà, appunto, Marino Bartoletti e ripercorrere anche questi articoli, questa carriera chiudendo idealmente la dodicesima edizione del festival, quest’anno dedicato proprio allo scrittore di origini maremmane; I Luoghi del Tempo è iniziato infatti il 28 maggio al Pozzo Camorra di Ribolla con David Riondino che ha presentato un progetto speciale su Bianciardi e i minatori di Maremma ed è proseguito con altre cinque giornate di un programma ricco e variegato; sempre a Bianciardi è stata dedicata le giornata del 2 giugno, con Francesco Bianconi.

Il programma del 12 giugno inizierà alle ore 18 con una passeggiata al Granaio Lorenese di Alberese, insieme al celebre giornalista e scrittore, con Lucia Matergi (Direttore comitato scientifico Fondazione Luciano Bianciardi) e con Simone Rusci (Presidente Parco regionale della Maremma). Coordina Carlo Vellutini (giornalista). Seguirà, alle 19, il concerto di 2Mind, al secolo Andrea Santi, rapper e ghostwriter, da 14 anni coinvolto nella scena Hip Hop della provincia di Grosseto. A maggio 2021, con il progetto 2Mind, è uscito il suo primo album Talisker; attualmente, in collaborazione con la Fondazione Luciano Bianciardi, sta lavorando ad un progetto ispirato allo scrittore grossetano.





Chiuderà il programma, alle 20, il tipico aperitivo con prodotti tipici del territorio, organizzato grazie alla collaborazione con Cantina Vignaioli Morellino di Scansano, Agribiologica Le Tofane, Salumificio Mori, Az. Agricola Silvia Leprai.

Il grande edificio ottocentesco del Granaio Lorenese, ubicato a pochi chilometri dal mare in località Spergolaia, accanto agli edifici della fattoria, ai recinti e alle stalle da cui ogni mattina i butteri partono per controllare le mandrie ai pascoli, occupa una posizione strategica nel cuore dell’Azienda Terre Regionali Toscane, una delle maggiori aziende in Europa condotte con il metodo dell’agricoltura biologica.

I luoghi del tempo è stato organizzato da Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere e della Fondazione CR Firenze; con la collaborazione del Main Sponsor CONAD, Fondazione Luciano Bianciardi, CESVOT.

La collaborazione con Conad è stata uno dei valori aggiunti di questa edizione del festival, collaborazione che dimostra la sua attenzione al territorio ed alle sue eccellenze, prodotti locali che fanno parte integrante della nostra Cultura e che assieme a Conad vengono valorizzati. La collaborazione assicura inoltre ai possessori di “Carta Insieme” uno sconto su tutti i biglietti del festival.





Marino Bartoletti, giornalista, conduttore e autore televisivo inizia la sua attività professionale nel 1968 al Resto del Carlino, per passare nel 1971 al Guerin Sportivo di cui poi è stato direttore dal 1987 al 1990 e nel biennio 1993-1994. Ha lavorato come inviato di calcio e di motori, seguendo le maggiori manifestazioni sportive. Ha iniziato a lavorare in televisione alla Rai prima nella redazione di Rai Sport, poi come conduttore della Domenica Sportiva. In seguito si dedica alla radio e recentemente a rubriche non sportive della Rai mettendo a frutto le sue conoscenze musicali e della storia della TV.





INFO GENERALI, BIGLIETTI E PREVENDITE

Biglietto € 5

Ridotto € 3 per i possessori di Carta Insieme Conad e di Grosseto Card (Fondazione Grosseto Cultura). Si prega presentare le tessere all’ingresso degli eventi.

Prevendite: IAT Follonica, via Roma 49 - Tel. 0566 52012 - prevendite online: www.festivaldimaremma.it - www.iluoghideltempo.it