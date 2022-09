I grossetani Gasparri e Pepi campioni del mondo di beach tennis

Trionfo nel doppio maschile under 18 e nel doppio misto under 16



Grosseto: Due titoli mondiali, un argento e tanti piazzamenti. Grande successo a Terracina per la Beach Tennis Academy di Grosseto e il Circolo Tennis Grosseto. Due ragazzi grossetani sul tetto del mondo.

I migliori giocatori di beach tennis del pianeta nascono anche in Maremma. Ne è la dimostrazione il titolo mondiale giovanile ottenuto da Alice Pepi e Niccolò Gasparri. I due grossetani, che fanno parte della scuola di beach tennis Beach Tennis Academy e che si allenano al Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue hanno trionfato nelle rispettive categorie. A Terracina, dove erano in svolgimento i campionati mondiali Pro e Under ha brillato ancora una volta Grosseto.





Nel doppio misto under 16 è arrivata la vittoria, e quindi il titolo mondiale, per Alice Pepi in coppia con Tristano Frattolillo di Roma: la finale è andata alla coppia grossetano-romana su due giocatori russi.

Niccolò Gasparri ha invece vinto il titolo mondiale under 18 di doppio maschile in coppia con Luca Andreolini dell’Emilia Romagna. La vittoria è arrivata in finale contro una coppia russa.

Semifinale nel doppio misto under 18 per Irene Mariotti, anche lei in coppia con Luca Andreolini. Gasparri ha poi vinto l’argento nel doppio misto Pro in coppia con Greta Giusti dell’Emilia Romagna, perdendo la finalissima contro la coppia brasiliana Miller-Baran, e dopo aver battuto alcuni tra i più forti giocatori e giocatrici al mondo.

In semifinale è stata battuta la super coppia Nobile-Giannotti con il punteggio di 7-5 0-6 10-6.