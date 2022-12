Attualità I giorni di chiusura della biblioteca Chelliana per le festività natalizie 23 dicembre 2022

Redazione Grosseto: In occasione delle festività natalizie la biblioteca Chelliana rimarrà chiusa il 24 dicembre e il 7 gennaio. Il 31 dicembre sarà invece aperta con il consueto orario 8.30-13.30. Lo sportello di prestito presso il Centro commerciale Maremà sarà chiuso nei giorni festivi, mentre manterrà gli orari consueti nei giorni feriali: lunedì, mercoledì e giovedì 10.00-13.00 e venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00 Seguici





