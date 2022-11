I Dynamite 36 alle audizioni di AreaSanremo

Grosseto: La giovane band toscana dei Dynamite 36 non conosce soste, dopo l’uscita a giugno del loro secondo inedito e la partecipazione alle audizioni televisive di Xfactor di settembre, volano a Sanremo.



Superata la selezione online della manifestazione sono stati convocati lo scorso 6 ottobre per l’audizione live al Palafiori di Sanremo.Al momento restano in gara in attesa dei verdetti per il passaggio alle semifinali e finalissima di AreaSanremo.

Il loro progetto è partito nel 2019, si sono conosciuti frequentando il Liceo Musicale di Grosseto che li ha visti crescere artisticamente con una graduale esperienza nei talent, nei loro live e anche a livello di composizione in studio, i ragazzi sono tutti polistrumentisti.

Non resta che augurare ai giovani musicisti un pizzico di buona fortuna che non guasta mai.