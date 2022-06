I Dirotta Su Cupi suonano al Bagno Medusa di Principina

Principina a Mare: Venerdì 1 luglio i Dirotta su Cupi tornano a suonare al Bagno Medusa a Princpina a Mare.

Sarà una serata all'insegna del cantautorato italiano e del divertimento, il gruppo presenterà brani anche rari e poco conosciuti in una serata piacevole e avvolgente.

Il nome del tour la dice tutta!





I DSC sono una band di sette elementi che ha deciso di proporre brani del cantautorato italiano, scelti però tra quelli più particolari e meno inflazionati.

De Andrè, Bobo Rondelli, De Gregori, CSI, Caputo, Stefano Rosso e Rino Gaetano sono solo alcuni dei cantautori che verranno scomodati, in una continua alternanza di voci e strumenti, cercando di carpire l’essenza dei brani ma non rinunciando a farli propri con arrangiamenti molto curati, dettati non solo dal numero dei componenti e dalla strumentazione messa in campo (oltre agli strumenti classici compaiono fisarmonica, percussioni, armonica, sintetizzatori, tanto per citarne alcuni), ma anche dalla capacità di interscambiarsi nel canto e nell’esecuzione.

Tutto questo senza prendersi eccessivamente sul serio e senza eccedere nel virtuosismo. Sarà una serata all’insegna dell’interazione con il pubblico e del divertimento. L’obiettivo è far emozionare gli spettatori attraverso l’esecuzione di brani curiosi e rari, e di rispolverare nella memoria dei “cultori” pezzi conosciuti ma tenuti gelosamente nascosti dentro di sé.

I Dirotta su Cupi sono Dino Simone, Giammarco Bragagni, Marco Vagheggini, Marco Battaglia, Davide Guelfi, Savino Giacomo Antonio, Simone Caoduro.

Ingresso libero

Il concerto inizierà alle 21:00 e sarà possibile anche prenotare la cena telefonando al 3282631604