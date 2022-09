I corsi di formazione 2022 del Centro Servizio Grosseto

Grosseto: Il Centro Servizio di Grosseto rende noto che, come per gli altri anni, saranno attivati corsi di formazione per il settore del turismo dai mesi di ottobre/novembre e dicembre 2022.



I corsi spazieranno su diverse tipologie:

CORSO WEB MARKETING E WEB REPUTATION (on line)

CORSO SU FACEBOOK (ON LINE)

CORSO DI GRAFICA SUI SOCIAL (ON LINE)

CORSO LINGUA TEDESCA

CORSO DI ACCOGLIENZA E COMPLAINT DEL CLIENTE (on line)

CORSO CAMERIERE AI PIANI

APERITIVI E LOUNGE BAR

FOOD & BEVERAGE MANAGER

GESTIONE DELLA SALA

PASTA FRESCA E RIPIENA

LINGUA INGLESE AVANZATO

TEDESCO BASE

BARMAN

PIZZAIOLO

SERVZIO AL TAVOLO

CONOSCERE IL MIO CONTRATTO

LEGGERE MEGLIO LA MIA BUSTA PAGA

CONOSCERE I FONDI SANITARI E PREVIDENZIALI

COMUNICAZIONE ASSERTIVA

I corsi sono gratuiti e riservati ai dipendenti (anche stagionali) e titolari delle strutture turistico ricettive della Provincia di Grosseto in regola con i versamenti dell'E.B.T.T. I corsi sono a numero chiuso. Si precisa che il programma dei corsi, il calendario, la sede e gli orari sono inseriti nel sito www.ebtt.it (sezione corsi di formazione) e sempre all’interno dello stesso sito è possibile inscriversi inviando la scheda allegata (saranno accettate solo iscrizioni on line ). Sono già stati inseriti 3 corsi di formazione gli altri saranno inseriti nei mesi di settembre e inizi ottobre.

Per ulteriori informazione rivolgersi al Centro Servizio Grosseto dell'Ente Bilaterale Turismo Toscano Via Monte Cengio 13 58100 Grosseto tel/fax 0564416375 e-mail grosseto@ebtt.it (chiedere della Dott.ssa Tommasini Francesca)