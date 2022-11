I consigli di Sei Toscana per un Black Friday più sostenibile

Grosseto: Mentre sono in corso le iniziative per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, si avvicina la data più importante dell’anno per lo shopping, ovvero il Black Friday: l’evento che genera il più alto tasso di scarti da imballaggio dell’intero anno. Agli imballaggi si aggiungono anche tutti gli oggetti che saranno sostituiti dai nuovi acquisti e che potrebbero essere ancora in buono stato. Se proprio non si vogliono perdere i vantaggi del Black Friday, è doveroso quindi limitarne l’impatto e prestare la massima attenzione al corretto conferimento degli imballaggi e al riuso.

La raccolta differenziata costituisce infatti il primo importante strumento per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero e per il completamento del ciclo integrato dei rifiuti. Solo una buona raccolta differenziata, una raccolta differenziata di qualità però, apre realmente la strada al riciclo. È necessario quindi che venga effettuata con attenzione, seguendo semplici raccomandazioni. Per saperne di più, avere consigli utili e per conoscere il percorso che ogni tipologia di rifiuto segue, dal conferimento al suo riciclo e recupero, è possibile vedere 6News, il telegiornale ambientale di Sei Toscana. Le otto puntate di 6News (che parlano di organico; carta e cartone; multimateriale; vetro; ingombranti; rifiuti non riciclabili; olio alimentare esausto e Raee) sono sul sito e sul canale YouTube della società.