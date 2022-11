"I Concerti del Granduca", imperdibile ritorno del Quartetto Italiano di Clarinetti

Proseguono a Grosseto i Concerti del Granduca. Secondo appuntamento domenica pomeriggio presso la Sala Azzurra dell’Hotel omonimo. Imperdibile ritorno del Quartetto Italiano di Clarinetti



Grosseto: Dopo il fortunatissimo esordio dello scorso mese di ottobre con l’omaggio al tango argentino e il “sold-out”, la rassegna dei Concerti del Granduca, inserita nel 32° Festival Internazionale “Music & Wine”, fa il bis con il concerto di domenica prossima 6 novembre alle ore 17,30 quando a calcare il palcoscenico della Sala Azzurra dell’Hotel Granduca a Grosseto toccherà al Quartetto Italiano di Clarinetti, storica formazione strumentale che in quasi quaranta anni di carriera ha registrato straordinari successi con vittorie a concorsi internazionali, incisioni discografiche e concerti in tutto il mondo.

Il quartetto, che come tanti altri gruppi musicali aveva subìto un grande rallentamento della propria attività in epoca Covid, torna a Grosseto con un nuovo e simpaticissimo programma intitolato “È quella della pubblicità!” un concerto nel quale, in modo ironico e divertente, vengono riproposti al pubblico tutti quei brani del grande repertorio classico e non solo che sono arrivati nelle nostre case proprio grazie agli spot pubblicitari, al cinema e alla tv, dalla famosa Habanera dalla “Carmen” di Bizet usata per pubblicizzare i detersivi ai Ragtime di Joplin apparsi nel film “La Stangata”, da “Libertango” di Piazzolla usato per i profumi alle ballate irlandesi dei film western americani e via discorrendo, passando attraverso autori quali Gioachino Rossini, Vittorio Monti, Henry Mancini, Gershwin, Berlin, Simon & Garfunkel. Un piacevolissimo tuffo nei nostri ricordi sonori insomma, sapientemente guidato dai clarinetti di Giovanni Lanzini (qui in veste non solo di direttore artistico del Festival ma anche di protagonista attivo del concerto), Maurizio Morganti, Augusto Lanzini e Giovanni Vai.

Il Quartetto Italiano di Clarinetti è sorto proprio a Grosseto nel 1985 e nella sua straordinaria e longeva carriera ha vinto numerosi concorsi internazionali, ha all’attivo numerose registrazioni radiofoniche e televisive e incisioni discografiche e ha suonato nei più prestigiosi festival in quasi tutti i paesi del mondo, avendo anche l’opportunità di esibirsi dinanzi a Papa Giovanni Paolo II in Sala Nervi in Vaticano. Sono inoltre numerosi i compositori che gli hanno dedicato proprie opere, come pure numerose sono le masterclass tenute in vari atenei europei e oltre oceano, nelle quali i quattro “moschettieri del clarinetto” toscani hanno avuto modo di far conoscere tutta la “famiglia” del clarinetto.





Come oramai da tradizione anche quest’anno l’Hotel Granduca offrirà al pubblico di ciascuno dei pomeriggi musicali la possibilità di poter accedere al proprio centro benessere a prezzo speciale e di poter cenare con i musicisti al termine dello spettacolo, sempre a prezzo speciale.

L’ingresso allo spettacolo è a Ingresso Gratuito prenotando presso l’Associazione Amici del Quartetto al numero 333 9905662 (anche whatsapp) o scrivendo alla email amiquart@gmail.com .