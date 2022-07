i check-point/portierato, Sindaci zona grossetana dell’Amiata preoccupati

Castel del Piano: "È giunta infatti inaspettata la notizia che il 30 giugno 2022 tale servizio non verrà ulteriormente prorogato. Riteniamo tale circostanza estremamente grave e notevolmente lesiva della funzionalità dell’Ospedale di Castel del Piano", afferma Sonia Giannelli assessore al comune di Castel del Piano.



"Ogni utente, -prosegue - che in questi mesi ha frequentato l’Ospedale ha infatti potuto usufruire di un servizio assolutamente essenziale, sia nell’ottica della prevenzione dall’epidemia da COVID-19, sia per la generale accoglienza ed indirizzamento degli utenti, ed in particolar modo di quelli anziani che hanno trovato nel personale del check-point una figura “amica” che – con sorriso e professionalità – hanno aiutato i malati ad orientarsi tra i vari ambulatori dell’ospedale. Al giorno d’oggi il servizio di portierato è assolutamente essenziale, visto che ad oggi l’emergenza COVID-19 non è ancora terminata (corre l’obbligo di ricordare che fino al 31.12.2022 l’obbligo di green-pass e di indossare la mascherina è ancora vigente all’interno delle strutture sanitarie), e che il check-point ha fornito un rilevante servizio di orientamento di tutti gli utenti dell’Ospedale".

"Si ricorda che l’Ospedale di Castel del Piano è a servizio di tutti i Comuni dell’Amiata Grossetana, con oltre 17.000 residenti, oltre a tutti gli utenti che, nel periodo estivo, soggiornano presso i nostri Comuni. Nella nostra qualità di Sindaci richiamiamo con forza l’attenzione dell’ASL Toscana Sud Est sulla situazione dell’Ospedale di Castel del Piano, invitando ed esortando l’Ente preposto a porre le opportune misure per mantenere il servizio di portierato, oltre a rafforzare i servizi medici ad oggi esistenti. Noi Sindaci auspichiamo che tale comunicato sia il punto d’inizio di un dialogo tra i vari attori istituzionali, proponendo sin d’ora di formalizzare questo nuovo percorso con un incontro da svolgere in tempi brevissimi, data l’assoluta centralità del tema", termina la nota.