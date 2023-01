I 75 anni della Costituzione, Giani: “Programma di un’Italia libera e democratica”

Firenze: “La Costituzione repubblicana è il programma di un’Italia libera, democratica e antifascista, fondata sul lavoro, sul rispetto dei diritti inviolabili di donne e uomini, sul rifiuto della guerra, sul valore della cultura. Principi vivi, che da settantacinque innervano la vita politica e sociale del nostro Paese e che tutti abbiamo il dovere di difendere e rafforzare. Perché, come ha ricordato il capo dello Stato Sergio Mattarella, la Costituzione rimane il faro della nostra vita civile”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sottolinea cosi il valore della Carta fondamentale della Repubblica, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948.



“Proprio questo momento così difficile e drammatico del mondo, con la tragica attualità della guerra, testimoniata dal conflitto scatenato dalla Russia contro l’Ucraina e il suo popolo, con le lotte coraggiose delle donne iraniane, in campo anche a costo della vita per conquistare diritti per sé e per tutto quel popolo, mostra pienamente – conclude - il valore della nostra Costituzione e la straordinaria ricchezza del lavoro di cui furono protagonisti i costituenti e le culture politiche del Paese”.