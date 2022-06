I 109 metri di Bravo Eugenia a Porto Ercole per i fuochi di Sant’Erasmo

Monte Argentario: Spettacolo nello spettacolo a Porto Ercole per Sant’Erasmo nei giorni scorsi, i bellissimi fuochi d’artificio con sullo sfondo uno dei mega yacht più grandi al mondo tutto illuminato in rada. Questo è l’Argentario, mare di competizione tra le più famose navi da diporto a esserci, a farsi vedere e Bravo Eugenia di proprietà del miliardario americano Jerry Wayne "Jerry" Jones dirigente sportivo statunitense famoso proprietario delle squadre di football Dallas Cowboys e Dallas Desperados è una di queste.

Artemare Club, che ha l’archivio storico di tutti i grandi yacht che sostano all’Argentario racconta, che il gigante del mare è stato costruito nei cantieri di Oceanco nel 2018, ha due piattaforme di atterraggio per elicotteri, un ampio garage palestra sauna e centro benessere piscina e beach club.



Il motto di Artemare Club “se lo Yachting è Re la bici è Regina all’Argentario" non è stato smentito e ha avuto come testimonial la passeggiata in e-bike del suo armatore prima di riprendere la crociera che pare lo porta a Capri come prossima sosta.