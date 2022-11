Hockey, vittoria in serie B per la Blue Factor nel derby a Grosseto, 12-4

A2, Aloisi dopo il successo contro l’Hobbystore: «Bene la vittoria, ma dobbiamo crescere». Ferma l’under19, sconfitte per l’under 15 contro i Pumas per 14-1, e l’under13 contro il Follonica per 9-2



Castiglione della Pescaia: Il successo in rimonta contro l’Hobbystore, nella quarta giornata di Coppa Italia di serie A2, permette alla Blue Factor di guardare con fiducia al passaggio del turno. A riportare con i piedi ben saldati in terra la squadra è però l’allenatore Alberto Aloisi, che plaude alla reazione dei suoi, recupero dal 2-5 a 7-5, ma chiede un cambio di mentalità. «Per essere grandi ci vogliono gli attributi – attacca Aloisi – quando dobbiamo e siamo chiamati a vincere una partita soffriamo sempre, dall’under13 e fino all’A2. Creare un ambiente vincente non è facile. La stagione è strutturata per mettere al centro il campionato e non la Coppa Italia, e nei gironcini basta perdere una partita e sei fuori già a inizio novembre. Sulla gara nel primo tempo ha condotto il Grosseto, nella ripresa invece è stato il Castiglione a dominare. Nell’intervallo ho chiesto di alzare il ritmo e di ricordarsi cosa facciamo in allenamento. Divertirsi e rimanere con la mente libera, se pensiamo al risultato facciamo delle grandi frittate».

Vittoria senza patemi per la squadra di serie B, in un girone ormai deciso: in via Mercurio i biancocelesti superano agevolmente, 12-4 il Carrefour Hr Grosseto con il poker di Santoni, tripletta di Perfetti e Luca Mantovani e reti di Cardi e Matteo Mantovani. Niente da fare invece per l’under 15: troppo superiori i Pumas che violano il Casa Mora per 14-1 con il gol della bandiera castiglionese realizzato da Giulio Donnini. Nulla da fare anche per la Skipper nell’under13: il Follonica passa per 9-2, con i gol biancocelesti di Bagnoli e Sforzi.

nella foto gli Under 15