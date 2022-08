Hockey, ufficializzato il calendario della Coppa Italia di serie B

Grosseto: Prenderà il via nel prossimo mese di ottobre la coppa Italia di serie B di hockey su pista al quale si è iscritto anche il Grosseto. Il presidente del Cp Stefano Osti ha deciso di far effettuare un torneo più impegnativo al gruppo di ragazzi che nella passata stagione hanno partecipato al campionato under 19.

Il quintetto biancorosso è stato affidato alle cure di Fabio Bellan, esperto tecnico follonichese. I grossetani in Coppa Italia sono stati inseriti in un girone che comprende anche Hc Castiglione e Tipografia Senesi Prato. Il Grosseto debutterà il 15 ottobre al "Casa Mora" di Castiglione della Pescaia, mentre il primo turno casalingo, alla pista Mario Parri, è in programma domenica 23 alle 18 con Prato.

Il calendario completo del girone I.

Andata: 8 ottobre Prato-Castiglione, 15 ottobre Castiglione-Grosseto, 23 ottobre Grosseto-Prato.

Ritorno: 30 ottobre Castiglione-Prato, 6 novembre Grosseto-Castiglione, 12 novembre Prato-Grosseto.