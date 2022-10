Hockey. Secondo turno Champions League: Turno difficile per il Cp Grosseto

Grosseto: Sorteggio difficile, ma poteva andare anche peggio. Il Circolo Pattinatori Grosseto accoglie con un mezzo sorriso l’estrazione dei gironi per il secondo turno di Champions League. I ragazzi di Michele Achilli, saliti al 36° posto nella classifica mondiale, dal 16 al 18 dicembre affronteranno l’Oliveirense (Portogallo, sesta nel ranking), Calafell (Spagna) e Diessbach (Svizzera). Sarà proprio la cittadina che si trova tra Berna e Basilea ad avere la priorità per l’organizzazione, avendo il peggior piazzamento nel ranking, 76°. I grossetani, che nel concentramento di La Roche Sur Yon, hanno eliminato il favorito Lleida, si trovano sulla loro strada un’altra compagine spagnola, il Calafell (n.12), vincitore nella passata stagione della Wse Cup a spese del Follonica.





«C’era la possibilità di incontrare un’altra italiana - commenta il presidente del Cp Grosseto, Stefano Osti - ma è toccato al Follonica, che sfiderà due spagnole e il Forte dei Marmi. Ci sono toccate squadre forti, anche ci poteva anche peggio. Ci prepariamo a una trasferta in Svizzera e se non se la sentiranno, bisogna vedere se la federazione europea ci permetterà di ospitare il girone in via Mercurio, nonostante una pista leggermente più corta. Si potrà comunque giocare nella nostra casa se dovessimo andare avanti».

«Giochiamo subito con gli svizzeri – aggiunge Osti – e poi abbiamo la gara decisiva con Calafell. Proveremo a fare lo stesso cammino che in Francia. Vediamo le condizioni in cui ci presenteremo a dicembre, dopo un mese di sosta per i Mondiali in Argentina. Ci stanno comunque pensando il mister Achilli e il preparatore Chirone a organizzare il lavoro nel periodo di sosta e in vista del nuovo appuntamento europeo».

Come ha anticipato il presidente Osti, il Follonica è stato inserito in un girone toscano-spagnolo e in tutti i gruppi c’è almeno un’italiana. Questi i gironi usciti dal sorteggio di Luso (Portogallo): Gir. A: Oliveirense (Por), Calafell (Spa), Diessbach (Svi), Grosseto. Gir. B: Reus (Spa), Valdagno, Barcelos (Por), Braga (Por). Gir. C: Caldes (Spa), Noia (Spa), Forte dei Marmi, Follonica, Gir. D: Herringen (Ger), Lodi, Valongo (Por), La Vendenne (Fra).

•Il calendario. Già compilati anche i calendari. Ecco quello dei grossetani. 16 dicembre: Calafell-Oliveirense, Diessbach-Edilfox Grosseto; 17 dicembre: Oliveirense-Diessbach, Edilfox Grosseto-Calafell; 18 dicembre: Oliveirense-Edilfox Grosseto, Calafell-Diessbach.

Sorteggiati anche i gironi del girone eliminatorio di Wse Cup, in programma sempre dal 16 al 18 dicembre: Gir. A: King’s Lynn (GB), Remscheid (Ger), Lione (Fra); gir. B: Bassano, Quevert (Spa), Voltregà (Spa); gir. C: Coutras (Fra), Igualada (Spa), Walsum (Ger); gir. D: Pas Alcoi (Spa), Ploufragan (Fra), Ginevra (Svi); gir. E: Noisy Le Grand (Fra), Lleida (Spa), Vercelli.





nelle foto: un momento del sorteggio a Luso e il calendario dell'Edilfox Grosseto