Hockey: Sconfitte per l’under19 e l’under 15

Ferma la A2 e la serie B, la squadra under19 battuta dal Sarzana, quella under 15 dal Follonica. Rinvio per l’under13



Grosseto: In serie A2 con la vittoria del Follonica a Grosseto, per il passaggio del turno in Coppa Italia si deciderà tutto domenica al Capannino, nello scontro diretto alle 18. Ferma anche la serie B, con il girone di Coppa Italia vinto dal Prato.

Sconfitta interna per l’under19: al Casa Mora non è bastato lottare ai biancocelesti di Aloisi, il Sarzana sempre in vantaggio ha chiuso i conti nel finale, 7-2. I due gol del Castiglione realizzati da Filippo Montauti. Niente da fare nemmeno per l’under15: al Capannino i ragazzi di Alessandro Brizzi hanno dato del filo da torcere agli azzurri del golfo, ma non è stato sufficiente, 4-0.