Hockey. Nel fine settimana in pista solo due formazioni della Blue Factor

Ferma la A2 e la serie B, stasera gioca l’under19 contro il Sarzana, e domani l’under15 a Follonica. Rinvio per l’under13



Castiglione della Pescaia. Ferma la serie A2 che aspetta il risultato di sabato sera fra Grosseto e Follonica, nella quinta giornata di Coppa Italia, e la serie B che ha chiuso il suo girone di Coppa Italia, in pista stasera scende la squadra under19 di Alberto Aloisi che al Casa Mora, ore 20,45 arbitro Daniele Moretti di Follonica, ospita il Gamma Innovation Sarzana: per il calendario è la quarta giornata, ma per la Blue Factor Castiglione è solo la seconda uscita. Sabato alle 17 gioca invece l’under 15 di Luigi Brunelli: per la quinta giornata c’è il derby al Capannino, arbitro Daniele Moretti, contro il Follonica. Rinvio invece per l’under 13 che doveva ospitare il Sarzana.