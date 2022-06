Hockey la Blue Factor U19 alle finali campionato italiano

Per quattro giorni i biancocelesti saranno impegnati al pala Regnani, contro le migliori formazioni che si contenderanno lo scudetto

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor under 19 viaggia alla volta di Scandiano, per disputare le finali del campionato italiano di categoria. Un traguardo che deve inorgoglire la squadra biancoceleste del presidente Marcello Pericoli, che in questa stagione ha portato a contendersi due squadre alle finali nazionali, l’under 11 che ha conquistato un eccellente terzo posto nella manifestazione disputata al Casa Mora due settimane fa, e ora con la squadra under 19 allenata da Alberto Aloisi. «Questi ragazzi si sono meritati le finali, giocando un buon hockey – ha detto proprio Pericoli alla vigilia – e crescendo di partita in partita. Molti di loro hanno poi assaggiato anche la serie A2, e questo è un gruppo su cui conta molto la società per il futuro. Partiamo con molto entusiasmo ben consapevoli che il livello delle squadre che incontreremo è molto alto».

La formula prevede 8 squadre divise in due gironi da 4, mentre per la Coppa Italia sono sei le squadre partecipanti con due gironi da tre: gruppo A, Montecchio, AW Lodi, Spv Viareggio; gruppo B, Forte dei Marmi, Correggio, Hockey Bassano. Il Castiglione è inserito nel gruppo A insieme ai padroni di casa dello Scandiano, l’Hrc Monza, e il Valdagno. Nel gruppo B invece Sarzana A, Gsh Trissino, Breganze, Afp Giovinazzo. Si qualificano alle semifinali le prime due.

Il calendario del girone A:

Giovedì 9, alle 10 Rh Scandiano-Hrc Monza, alle 13 Blue Factor Castiglione-Valdagno, alle 19 Hrc Monza-Blue Factor Castiglione

Venerdì 10, alle 9 Valdagno-Rh Scandiano, alle 16 Rh Scandiano-Blue Factor Castiglione

Sabato 11, alle 12 Hrc Monza-Valdagno

La rosa della Blue Factor under 19 impegnata a Scandiano. Portieri: Alessandro Donnini, Alessandro Grossi, Luca Peruzzi Squarcia. Movimento: Filippo Montauti, Diego Guarguaglini, Emanuele Perfetti, Brando Santoni, Filippo Onori, Samuel Cardi, Matteo Mantovani, Luca Mantovani, Maria Tobia Tognarini. Allenatore Alberto Aloisi, accompagnatori Marcello Pericoli, Luca Grossi, Valerio Vannucci