Hockey. L'Edilfox Grosseto conserva il quarto posto solitario dopo i recuperi

Grosseto: I recuperi infrasettimanali del massimo campionato di hockey pista hanno consegnato ufficialmente al Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto il quarto posto solitario. Una posizione d’eccellenza che conferma momento davvero magico per i ragazzi di Michele Achilli, che vorranno consolidare il piazzamento al fianco delle big di A1 già sabato 3 dicembre davanti al pubblico amico contro il Valdagno.

I biancorossi sono a un solo punto dai cugini follonichesi e a tre dal secondo posto, occupato dal Bassano. In testa alla classifica si è insediata la corazzata Trissino, che ha tremato per 35 minuti prima di piegare la “Big red machine”.

Per un paio di minuti del secondo tempo, domenica scorsa, dopo le reti di Mount e De Oro, l’Edilfox Grosseto è balzato in testa alla classifica di serie A1. E questo la dice lunga sulla grande stagione che stanno disputando Saavedra e compagni. L’importante non sarà cullarsi sugli allori e proseguire a viaggiare al massimo, magari, per concretizzare un altro sogno, quello del passaggio del secondo turno di Champions League. Se a Diessbach il quintetto di Achilli giocherà con l’intensità vista a Trissino nessun traguardo sembra precluso. Oliveirense, Calafell e gli svizzeri del Diessbach giocheranno con il coltello tra i denti, ma il Cp ha tutte le carte in regola per regalare un’altra gioia al presidente Stefano Osti.

I risultati dei recuperi di mercoledì: Trissino-Wasken Lodi 6-2, Montecchio Precalcino-Valdagno 3-3, Montebello-Forte dei Marmi 2-6.

La classifica: Trissino 21; Ubroker Bassano 19; Galileo Follonica 17; Edilfox Grosseto 16; Gds Forte dei Marmi 15; Engas Vercelli 14; Gamma Sarzana e Wasken Lodi 13; Why Sport Valdagno 8; Cgc Viareggio e Telea Sandrigo 6; Teamservicecar Monza e Tierre Montebello 4; Montecchio Precalcino 2.

Il programma del 9° turno. Sabato, Vercelli-Forte dei Marmi, Follonica-Trissino, Sarzana-Montebello, Edilfox Grosseto-Valdagno, Sandrigo-Monza, Viareggio-Montecchio P.; domenica, Bassano-Lodi.