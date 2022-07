Hexagon Film Festival torna dall'8 al 17 settembre con la quarta edizione

Oltre 450 iscrizioni tra film e colonne sonore al Festival Internazionale del cortometraggio con sede a Grosseto



Grosseto. Chiuse le iscrizioni per la quarta edizione del Festival Internazionale di Cortometraggi con sede in Maremma, che si terrà dall'8 al 17 settembre 2022. I selezionatori della manifestazione esagonale sono già al lavoro per vagliare attentamente i corti in concorso e poter portare per il quarto anno consecutivo, il meglio del cinema breve internazionale a Grosseto. Hexagon Film Festival, per l'organizzazione di Kalonism APS e la direzione artistica del regista e sceneggiatore grossetano Lorenzo Santoni, porterà la stessa formula, risultata vincente nelle tre edizioni precedenti, arricchendola con alcune novità a sorpresa, in particolare per quanto riguarda la sezione Corti in Vetrina, che arriverà in un formato inedito tutto da scoprire.





Come per le edizioni precedenti, anche Hexagon Film Festival 2022 sarà suddiviso in 5 categorie:

la già citata Corti in Vetrina, che accoglie cortometraggi e videoclip a tecnica e tema libero, di massimo 10 minuti; Tiferet, aperta a cortometraggi in live action a tema libero;

Bereshit, aperta a cortometraggi d’animazione a tema libero;

Il lato positivo, che raccoglie cortometraggi d’animazione o in live action, con la disabilità come tema e Rasenna, la categoria dedicata ai cortometraggi prodotti da cineasti toscani o girati in Toscana.

Novità di quest'anno, l'Hexagon Film Festival Soundtrack Contest: musicisti e compositori italiani e stranieri sono stati chiamati a realizzare la sigla di apertura della manifestazione, che verrà utilizzata durante le serate di proiezione a settembre. <<Un modo per promuovere la cultura della musica nel cinema – dichiara Lorenzo Santoni - e per dare visibilità ad artisti e compositori emergenti.>>

Le iscrizioni di quest’anno sono state oltre 450 in totale. Oltre 300 i cortometraggi pervenuti e 150 le colonne sonore, con opere giunte da ogni parte del mondo. Anche per questa edizione, la qualità delle opere inoltrate si riconferma elevata, nonché varia ed eterogenea per quanto riguarda estrazione, tematiche, tecniche narrative, argomenti trattati e nazionalità di provenienza, portando la qualità del cinema internazionale a Grosseto e allo stesso tempo facendo conoscere Grosseto nel mondo. Per la pubblicazione della selezione ufficiale dei cortometraggi in gara ad Hexagon Film Festival 2022 l'appuntamento è ad agosto, mentre il Festival avrà inizio l'8 settembre, con Corti in Vetrina, seguito dalle serate di proiezione dei cortometraggi, culminando nel gran gala di premiazione, sabato 17 settembre. Hexagon Film Festival 2022 è supportato da vecchi e nuovi sponsor, prime tra tutti Fondazione L'Altra Città e Fondazione CR Firenze, al fianco di Hexagon Film Festival per la valorizzazione di ogni forma di espressione culturale del territorio Grossetano.

Per tutte le info e gli aggiornamenti in tempo reale: https://www.hexagonfilmfestival.com/