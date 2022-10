Gustatus in pole position

Orbetello: Il bel tempo quasi estivo è stato il miglior alleato della nuova edizione di Gustatus, tornato ad Orbetello dopo il blocco dei due anni di covid. Di fatto, Gustatus 2022, ha rimesso fuori la testa quasi timidamente dopo le ultime edizioni pre covid decisamente sotto tono se tornano alla mente le prime super edizioni nate quando era sindaco l’On.Mattioli dove fu esposto l’ultimo modello automobilistico della Ferrari e organizzata una mostra delle più famose scarpe, pensate e realizzate da Ferragamo per le dive di Hollwood. Sull’esplosione mediatica di questa nuova edizione di Gustatus (Orbetello dal 28/10 all’1/11),di certo centra anche un’attenta organizzazione da parte dell’Amministrazione comunale egregiamente coordinata dalla nuova direzione della Welcome Maremma diretta dal ristoratore Andrea Ciampana, (da sempre impegnato nelle varie edizioni della manifestazione lagunare).

A due giorni dall’inizio (oggi è il 30 ottobre) il clima che si respira fra gli stand è decisamente entusiastico e, tutti i ristoranti del circondario che sono presenti con i loro stands e i loro piatti più gettonati, sono contenti del successo ottenuto soprattutto nella serata di sabato 29 ottobre. “Sabato sera, in poche ore ho servito 1600 assaggi” confida un noto chef con lo stand in Piazza del Popolo mentre, dalla Welcome Maremma arriva: ”sabato sera siamo stati invasi da così tante persone da non riuscire a contarle.. un vero e proprio delirio di richieste e apprezzamenti.. c’è stata gente arrivata anche da molto lontano per la specialissima occasione…decisamente un pubblico scelto come del resto regala sempre Orbetello:” E tra degustazioni e vendita diretta di prodotti locali c’è stato posto anche per chi, nella zona fa del volontariato e lavora gratuitamente per associazioni basilari coma l’Avis, la Croce Rossa senza contare l’attenzione riscossa dal locale WWF, dallo Slow Food e dall’Azienda Usl Toscana Sud Est che spiega come diventare genitore affidatario. E’ un posticino è stato trovato anche per l’orbetellano Lorenzo Formiconi che ha esposto i suoi lavori in P.zza del Plebiscito (davanti al Comune. “E’ stato un sabato d’invasione quello appena trascorso” racconta ancora un Orbetellano doc e questa volta niente moscerini nè ragni ma persone….non ne avevo mai viste tante tutte insieme….nel Corso non si poteva passare da quante persone c’erano e davanti agli stand c’erano file interminabili…certo il tempo ci ha strizzato un occhio!”