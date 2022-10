Gustatus 2022, Il Fiorino tra le eccellenze della Maremma

La fiera enogastronomica si svolgerà nel centro di Orbetello da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre



Roccalbegna: I formaggi del Caseificio Il Fiorino rispondono presente all’edizione 2022 di ‘Gustatus – il senso del gusto’. Da domani, venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre, le eccellenze de Il Fiorino saranno alla kermesse enogastronomica organizzata dal Comune di Orbetello. L’azienda di Roccalbegna sarà presente con il suo stand in Piazza del Popolo nel cuore di Orbetello, pronti a far gustare i suoi formaggi d’eccellenza, premiati nei più importanti concorsi internazionali.

“Gustatus – evidenziano Simone Sargentoni e Angela Fiorini del Caseificio Il Fiorino – è una grande occasione per far conoscere i nostri pecorini e il nostro lavoro. Siamo orgogliosi di poter partecipare all’edizione 2022, non solo per le opportunità di questo evento, ma anche per il legame con la nostra amata Maremma. Negli anni la manifestazione è cresciuta ed ha attratto visitatori da tutta Italia, confermandosi uno degli eventi imperdibili del Ponte di Ognissanti per tutta la Toscana”.