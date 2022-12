Guerini eletto presidente del Copasir, Giani augura buon lavoro

Firenze: “Buon lavoro a Lorenzo Guerini eletto presidente del Copasir e a Giovanni Donzelli che assumerà la carica di vice presidente”. A dirlo il presidente della Regione che si complimenta con i neo eletti.



“Il ruolo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è molto importante e delicato – ha sottolineato Giani-. A quest’organismo è infatti affidato il compito di verifica che l’attività del sistema di informazione si svolga nel rispetto della Costituzione, una commissione delicata e importante nell’attuale contesto internazionale. Sono certo che sia in buone mani. Per Guerini si tratta di una seconda volta e quindi l’impegno e l’esperienza maturata sono un ulteriore garanzia di serietà e buon lavoro. Sono contento anche per la carica di vice presidente affidata a Giovanni Donzelli che ha maturato la sua esperienza politica in Toscana. Entrambi- ha concluso Giani- sono stati eletti a larga maggioranza, un buon segnale di partenza”