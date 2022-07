Grow e Aurelia Antica presentano “Arte In Galleria”

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio al centro commerciale



Grosseto: Aurelia Antica Shopping Center propone un weekend all’insegna delle arti visive con l’evento ARTE IN GALLERIA. Nei giorni 8, 9 e 10 luglio verranno presentati i lavori inediti di due artisti attivi nella città di Grosseto, che lasceranno una loro traccia all’interno della galleria del centro commerciale.

L’evento segna l’inizio di una promettente collaborazione con l’associazione culturale Grow, che ha contattato gli artisti Matteo Gobbo e Alice Mazzilli per far esporre le loro opere in un luogo simbolo della vita quotidiana dei cittadini grossetani. L’obiettivo è regalare ai clienti di Aurelia Antica un’atmosfera creativa e stimolante: l’allegria dello shopping e la solennità dell’arte creeranno un mix originale dal sapore pop. Venerdì 8 luglio alle ore 17.30 sarà inaugurata l’installazione “Golden Temple” realizzata in loco da Matteo Gobbo, pittore, scultore, fotografo e videomaker originario di Padova. L’opera è composta da centinaia di lunch boxes dorate e si ispira al Golden Temple di Amritsar, cuore pulsante del culto sikh in India. Lo stile spiritualista di Gobbo entra così in contatto con la Pop Art e il Ready Made.

Sabato 9 e domenica 10 luglio toccherà ad Alice Mazzilli, graffiti writer grossetana stabilita a Londra, che si occuperà di decorare le vetrine dei negozi. Nell’arco delle due giornate, i clienti di Aurelia Antica potranno seguire l’artista mentre sarà impegnata nel suo lavoro con tempere e pennarelli, prendendo parte al processo artistico ancora prima di poter vedere il risultato finale. È proprio questo il senso del live painting proposto da Mazzilli, che si muoverà tra le vetrine del centro commerciale spinta dallo sguardo curioso degli spettatori.

Le opere rimarranno esposte in galleria per tutto il mese di luglio.