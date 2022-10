Grosseto ottiene il finanziamento del bando E’ stata ammesper la Transizione Digitale

E’ stata ammessa al finanziamento la candidatura del Comune di Grosseto sul bando PNRR per la Transizione Digitale relativo al passaggio al cloud dei servizi software dell’Ente.



Grosseto: Il finanziamento, che ammonta ad euro 419.124,00, consentirà di migrare, su una evoluta infrastruttura digitale, i principali applicativi utilizzati dal Comune di Grosseto e dai cittadini che si relazionano con l’amministrazione (anagrafe, servizi educativi, servizi sociali, protocollo e gestione atti, tributi ecc.), aumentando, così, la sicurezza e l’affidabilità anche in termini di continuità dei servizi e migliorando sia l’offerta che la fruizione, rendendoli più facili e semplici per gli utenti.

Il progetto complessivo di passaggio alle soluzioni cloud, potrà anche favorire significativi risparmi della spesa di gestione dei data center che potranno essere reinvestiti nello sviluppo di nuovi servizi.

“Procede spedita -commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna- la marcia del Comune verso l’innovazione e la digitalizzazione della macchina amministrativa, mettendo sempre al centro il cittadino e il suo benessere. Questo finanziamento si va a sommare agli altri quattro che abbiamo ottenuto sui bandi PNRR per la digitalizzazione della PA, in particolare l’attivazione Pago PA, il nuovo sito internet e servizi digitali per il cittadino, l’integrazione dell’autenticazione ai servizi tramite SPID e CIE, è l’attivazione di servizi tramite l’utilizzo dell’APP IO, per un totale complessivo di quasi 870 mila euro”.