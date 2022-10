Grosseto ospita il Congresso SIRN: Società italiana di riabilitazione neurologica

Sabato 1 ottobre, auditorium ospedale Misericordia



Grosseto: E' l'ospedale Misericordia a ospitare quest'anno il congresso regionale della Società italiana di riabilitazione neurologica (SIRN) dal titolo “L'approccio multiprofessionale nella riabilitazione della persona con patologia neurologica”, sabato 1 ottobre, all'auditorium del nosocomio grossetano.

L'evento rappresenta un'occasione di condivisione tra professionisti dell'ambito della riabilitazione e delle neuroscienze, da tutta la Toscana, che si confrontano su tematiche relative ai molteplici aspetti che possono determinare la compromissione della partecipazione sociale delle persone affette da patologie neurologiche e sulle evidenze scientifiche di come l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale incide positivamente sul recupero funzionale.

“Si tratta di un appuntamento annuale molto atteso dagli esperti del settore, in particolare da tutte le figure professionali coinvolte nel processo riabilitativo, tra cui fisioterapisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, neurologi, educatori professionali, psicologi, infermieri – afferma il dottor Mauro Mancuso, direttore Unità operativa complessa Recupero e riabilitazione funzionale - Siamo lieti di ospitarlo al Misericordia dove, come in tutta la Sud est, è in atto l'implementazione di una presa in carico coordinata e multimodale del paziente con lesioni neurologiche, da parte di un team specializzato che condivide pratiche, tecniche e obiettivi comuni. Un modello clinico e assistenziale che ha dimostrato essere lo strumento determinante per esaminare la compromissione di strutture e funzioni e declinare, anche insieme a pazienti e caregiver, gli interventi e gli obiettivi riabilitativi necessari a recuperare le abitudini quotidiane della persona”.

Al congresso interverrà il direttore sanitario della Asl Toscana sud est, Simona Dei, unitamente ai saluti del direttore Programmazione e organizzazione delle cure-Regione Toscana e del direttore sanitario dell'AOU Senese.