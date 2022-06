"Grosseto dei lettori" inaugura con la lectio di Fabio Genovesi

Mercoledì 22 giugno al Baluardo Mulino a Vento delle Mura Medicee il festival a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.



Grosseto: Sarà lo scrittore e sceneggiatore Fabio Genovesi, già finalista al Premio Strega, ad inaugurare mercoledì 22 giugno presso il Baluardo Mulino a Vento delle Mura Medicee (via Mulino a Vento) la 2° edizione del festival Grosseto dei lettori, secondo appuntamento del progetto culturale itinerante La città dei lettori, promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano.

La tappa grossetana dell’iniziativa che ogni anno porta in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano per promuovere la letteratura e la cultura del libro, è realizzata con il sostegno e il patrocinio di Comune di Grosseto, il supporto e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura con Polo Culturale Le Clarisse e in partnership con Polo Universitario Grossetano, Istituzione Le Mura e Clan. Alle 20.30 l’autore versiliese sarà protagonista di una lectio dal titolo “C’è una luce che non si spegne mai”: partendo dalle suggestioni della sua ultima pubblicazione “Il calamaro gigante” (Feltrinelli) avventure minime e clamorose, quotidiane e uniche, alla scoperta delle meraviglie della natura e quindi di noi stessi, perché la storia più incredibile è proprio la realtà (tutte le iniziative sono a ingresso gratuito).

Le attività di Grosseto dei lettori partiranno nel pomeriggio, alle 17.00, presso Molino Hub, con “Io Leggo!”, progetto per coltivare nei lettori più giovani la passione per libri e storie. Bambini e bambine dai 6 agli 11 anni saranno accompagnati nella lettura del libro “Avventure in collezione”, realizzando poi insieme un personaggio e mettendone in scena la storia. L’iniziativa è a cura di Stazione Utopia e ideata da Lucia Mannini e Chiara Damiani (partecipazione solo su prenotazione a incollezione@fcrf.it o al numero 388 4609980 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

Alle 18.30 l’autrice e critica letteraria Paola Zannoner, con più di 45 libri all’attivo tra narrativa per giovanissimi, saggi e romanzi per adulti, sarà protagonista insieme allo scrittore e giornalista Sacha Naspini, tradotto e pubblicato in 26 paesi, di un incontro dedicato a “Grosseto città di letteratura”, condotto dalla blogger letteraria Dianora Tinti.









Alle 19.30 spazio al romanzo con “Di macchia e di morte” (effequ): un’avventura che ripercorre la storia del brigantaggio in Maremma col ritmo serrato di una grande epopea western, introdotta al pubblico dall’autore, videomaker e sceneggiatore Filippo Cerri in dialogo con lo scrittore Alberto Prunetti.





