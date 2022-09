Grosseto crolla sotto i colpi del Poggibonsi, 3-0 il risultato finale

La squadra senese, favorita per la promozione in Lega Pro ha dominato banda di Massimo Silva, nella gara di esordio nel campionato di serie D.



Poggibonsi: Amaro debutto, per il Grosseto nel vernissage, del campionato di serie D. I grifoni hanno subito un pesante 3 a 0 al termine di una gara dominata dai giallorossi senesi, già in gran forma, nella giornata di apertura del girone E.

Il Grosseto, rinnovato da molti giovani (alcuni protagonisti della ultima edizione della Coppa Passalacqua) ha contrastato gli avversari nel primo tempo, poi, però al 18' Riccobono ha trafitto la rete dei grossetani. Le cose non sono cambiate nel secondo tempo e al 57' il Poggibonsi raddoppiava con Riccobono che trasformava un calcio di rigore. Ma i padroni di casa insistevano ancora e al 63' Regoli, metteva a segno il terzo gol per i padroni di casa chiudendo di fatto la partita, a rimandando a casa i grifoni, seguiti da oltre cento tifosi, alla fine molto, amareggiati e delusi. Il tempo per rifarci c'è, ma c'è anche molto da lavorare, per recuperare la china.

𝗣𝗼𝗴𝗴𝗶𝗯𝗼𝗻𝘀𝗶-𝗚𝗿𝗼𝘀𝘀𝗲𝘁𝗼 𝟯-𝟬

Poggibonsi: Pacini, Rocchetti, Tognetti, Mazzolli (31'st Muscas), Gistri, Borri (20't De Santis), Barbera, Camilli, Bellini (10'st Motti), Regoli, Riccobono (41'st Chiti). Allenatore: Calderini. A disposizione: Bruni, Morosi, Di Paola, Guidarelli.

Grosseto: Lazzari, Crivellaro, Luzzetti (45'st Cauterucci), Cipolletta (21'st Rotondo), Ciolli (23'st Tiberi), Bruno, Battistoni, Martino, Scaffidi (31’st Cesaroni), Bramati (31'st Carannante), Tripicchio. Allenatore: Silva. A disposizione: Di Bonito, Fabri, Scognamiglio, Veronesi.

Marcatori: 18' e 12'st rig. Riccobono, 17'st Regoli - Arbitro: Alberto Poli (Verona) - Assistenti: Marco Roncari (Vicenza), Thomas Storgato (Castelfranco Veneto) - Ammoniti: Cipolletta (G), Rocchetti (P), Ciolli (G), Luzzetti (G) - Recupero: 0'pt; 4'+ 1st - Angoli: 1-4