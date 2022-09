“Grosseto città del baseball – Batti e corri per la cultura” illumina lo Jannella

Raccolti oltre 1.500 euro dal match tra Bbc e Bsc promosso da TagMaremma. L'incasso finanzierà una nuova sala della biblioteca del Polo culturale Le Clarisse

Grosseto: Per la cronaca, il match si è concluso in parità (4-4) tra Bbc Grosseto e Bsc Grosseto 1952. Ma il risultato sul diamante è stato davvero il particolare meno importante dell'evento promosso da TagMaremma (https://www.tagmaremma.it), la prima webapp di promozione del territorio, sviluppata da Rama e attualmente in beta test, che permette agli utenti di vivere la Maremma da un punto di vista completamente inedito, attraverso percorsi di gamification.





Il vero risultato di “Grosseto città del baseball – Batti e corri per la cultura”, infatti è stata la partecipazione del pubblico che ha risposto all’appello e ha contribuito a concretizzare un progetto che andrà a vantaggio dell’intera comunità: finanziare la realizzazione e l'apertura al pubblico di una nuova sala della biblioteca d'arte del Polo culturale Le Clarisse. Il match, infatti, ha permesso di raccogliere 1.535 euro. A fine partita, in campo, è avvenuta la simbolica consegna dell'assegno alla presenza delle due squadre (per Bbc Grosseto il vicepresidente Sandro Chimenti e il general manager Filippo Olivelli, per Bsc Grosseto 1952 il presidente Massimo Ceciarini e il vicepresidente Roberto Piccioli), dei vertici di Fondazione Grosseto Cultura (il presidente Giovanni Tombari, il direttore amministrativo Riccardo Lucetti, il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa) e, per TagMaremma, Guido Delmirani, presidente di Rama Spa. All'evento hanno partecipato anche il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco Fabrizio Rossi e l’assessore Riccardo Ginanneschi.

«Ringraziamo TagMaremma per l'iniziativa e le due società per la collaborazione – hanno dichiarato il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, e il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – ma soprattutto il pubblico che non ha fatto mancare la propria partecipazione a una serata davvero importante per noi e, crediamo, per tutta la città. Con il contributo di tutti riusciremo a realizzare un progetto che rientra fra le priorità della Fondazione: la biblioteca del Polo Clarisse è già una struttura unica per il nostro territorio e con il nuovo allestimento potrà esprimere al meglio tutte le proprie potenzialità. Ci auguriamo che “Batti e corri per la cultura” possa diventare un appuntamento ricorrente per Grosseto».

«Questo match è un inizio importante che permetterà di rinforzare il legame tra i cittadini e le istituzioni di Grosseto – ha dichiarato Guido Delmirani, presidente di Rama Spa –. Uno degli aspetti più belli è stato sicuramente vedere così tanti bambini divertirsi e correre in giro per le tribune cercando di aggiudicarsi le palline uscite dal campo. Credo davvero che questo evento, se trasformato in un appuntamento annuale, potrebbe far nascere nelle nuove generazioni l'amore sia per lo sport che per la cultura».

Per la biblioteca del Polo culturale Le Clarisse è previsto di allestire una nuova sala di consultazione-conservazione di 56 mq al primo piano, rendendola accessibile anche ai diversamente abili, con ingresso autonomo su piazza San Francesco. Inoltre saranno acquistate 7 librerie, un tavolo e 6 sedie e allestita una rete wi-fi, oltre al lavoro di censimento e di inventario dei libri contenuti nei fondi non ancora catalogati.

Nelle foto: la consegna dell'assegno con il ricavato della partita al termine del match