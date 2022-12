Grosseto calcio, 140 biglietti a disposizione dei tifosi per la prossima partita

Grosseto: La società Tau Calcio Altopascio comunica che per la partita di domenica prossima 4 dicembre, saranno messi a disposizione dei tifosi biancorossi 140 biglietti. Il biglietto sarà unico e avrà il costo di 13,00 euro più il costo della prevendita.

I biglietti si possono acquistare presso il Bar Sport di via Felsinia a Grosseto, da giovedì 1 dicembre a partire dalle ore 10,00 fino alle ore 19,00 di sabato 3 dicembre.

La società Tau Calcio Altopascio aggiunge, che per il momento, salvo altra comunicazione, non saranno messi in vendita i biglietti per giorno della gara e il botteghino del settore ospiti rimarrà chiuso.