"Grosseto bella storia!": al via la campagna

Grosseto: Al via le attività organizzate dalla cooperativa Uscita di Sicurezza nell'ambito del progetto "InOut", realizzato da Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando "Dopo scuola", per realizzare percorsi di recupero e potenziamento delle competenze, di motivazione allo studio e di recupero della socializzazione, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Grosseto.

La prima azione, lanciata proprio in questi giorni, prevede un'attività di mappatura e monitoraggio dei bisogni e dei desideri dei giovani grossetani. Cosa vorresti dalla tua città? Di che spazi e attività hai bisogno? Sono queste due delle domande a cui si chiede di rispondere con la campagna "Grosseto bella storia!" . Obiettivo di questa prima fase è favorire l'ascolto dei giovani grossetani e proporre una serie di attività didattiche ed extra-didattiche, laboratori e workshop, in base ai suggerimenti raccolti.

Un modo per sostenere i ragazzi nello sperimentare le proprie capacità, approfondire le proprie passioni e trovare, nella città in cui vivono, spazi e luoghi per aggregarsi e crescere insieme. Sulla base delle idee raccolte, la cooperativa Uscita di Sicurezza, in accordo con gli enti del territorio, organizzerà una serie di appuntamenti in cui saranno proprio i ragazzi ad essere protagonisti.

Per rispondere al questionario basta visitare il sito www.grossetobellastoria.it