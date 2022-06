Grosseto, Bandiera Blu. I Comuni della costa lanciano la sfida

Grosseto: Protagoniste - domenica 19 giugno - le località marittime di Marina di Grosseto e Principina a Mare, con l’inizio di una stagione colma di eventi nel segno dell’aggregazione, della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente: la prima delle iniziative del calendario di appuntamento “Estate Clean 2022” è quella sulla Bandiera Blu. Si terrà domenica 19 giugno, alle ore 16.30: verrà innalzata la Bandiera Blu alla rotatoria di Principina a Mare e alle ore 18.30 alla Rotonda di Marina di Grosseto. In questa occasione si potrà assistere a cortei musicali della banda cittadina che inizieranno, alle ore 15.45 da piazzale Tirreno a Principina a Mare e alle ore 17.00 dallo stabilimento Tre Stelle a Marina di Grosseto.



Successivamente sarà possibile seguire il dibattito in una Tavola rotonda presso il porto di Marina di Grosseto dal titolo “La Bandiera Blu e il sistema dei servizi per promuovere l’economia e lo sviluppo sostenibile della costa della Maremma” e moderata dal giornalista Mediaset Massimo Canino.

Al dibattito interverranno: il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani; il Presidente della FEE, Prof. Carlo Mazza; il Presidente dell’ASSO.N.A.T., Avv. Luciano Serra; il Sindaco del Comune di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna; il Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi; il Sindaco di Follonica, Andrea Benini; l’Assessore all’Ambiente e al Demanio Marittimo del Comune di Grosseto, Simona Petrucci. E tante altre autorità e tecnici.

“Siamo impegnati nel valorizzare e far conoscere le nostre località marittime per le loro infinite qualità, per i servizi, ma anche per tutte le attenzioni e buone pratiche legate al rispetto dell’Ambiente - dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Simona Petrucci-: questa iniziativa in particolare metterà assieme tutti i Comuni della costa interessati dalla Bandiera Blu, con l’obiettivo che possa diventare un appuntamento fisso anche in futuro mirato alla collaborazione e alla crescita del territorio”.