Grosseto, al Conad arriva i.o.l.e., il liquore che nasce in Maremma

Giornata di degustazione guidata in due punti vendita sabato 17 dicembre: ad Aurelia Antica con i sommelier Ais dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Al Conad di via Scansanese con i sommelier Fisar dalle 17 alle 20.



Grosseto: Una novità assoluta: nei supermercati Conad di Grosseto è arrivato i.o.l.e., il liquore che nasce in Maremma Toscana da un antico rimedio della nonna, frutto dell’impegno nella ricerca di nuove esperienze di gusto. Per far conoscere questa eccellenza locale che va ad arricchire l’ampia offerta di prodotti del territorio presenti sugli scaffali di Conad, sabato 17 dicembre è stata organizzata una giornata di degustazione guidata in due punti vendita: ad Aurelia Antica con i sommelier Ais, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, e al Conad di via Scansanese, con i sommelier Fisar, dalle 17 alle 20.

Il liquore sarà acquistabile in tutti i supermercati Conad di Grosseto. i.o.l.e. è un amaro bitter maremmano, un progetto giovane, frutto del fortunato incontro tra l’intuito creativo del barchef maremmano Andrea Pastore e la coppia di imprenditori Jessica Beatrice Bello e Gianmaria Rossi, proprietari de “La Terrazza Bistrot”, locale storico di Castiglione della Pescaia. Uniti dal lavoro e dalla dedizione verso la qualità e il buon bere, hanno dato vita ad un prodotto unico nel suo genere, genuino e profondamente toscano.

“Tutto è iniziato nel 2017 dal desiderio di proporre un liquore artigianale che raccontasse la nostra terra, le nostre radici – spiegano Andrea, Jessica e Gianmaria - poi dopo tanto studio e approfondimento siamo arrivati nel 2021 alla versione finale. i.o.l.e. è un liquore versatile, con solo il 7% di zucchero, ottimo da solo, ma anche miscelato, come base per cocktail oroginali e contemporanei. Nasce da un vecchio rimedio terapeutico di Iolanda, la nonna di Andrea, ma i.o.l.e. è anche l’acronimo che sta per infuso organico locale essenziale. È un infuso perché è un liquore artigianale ottenuto con metodo di infusione, da acqua vite di San Giovese purissima, a cui vengono aggiunte erbe, spezie radici e scorze di frutta. Ed è organico per l’utilizzo di questi ingredienti naturali. Locale perché è tutto made in Tuscany in quanto ci siamo affidati all’esperienza centenaria della distilleria Deta di Barberino Valdelsa, che opera con sapienza dal 1926”.

C’è anche l’ingrediente segreto: in ogni bottiglia viene aggiunta una “goccia di Maremma”, una miscela di essenze del territorio che rende il prodotto inconfondibile al naso e al gusto: basta un sorso per indovinare la freschezza delle pinete, lasciarsi avvolgere dai sentori salini del mare e godere dell’anima verde dei cipressi e delle dolci colline toscane.

“Siamo felici che Conad abbia scelto di proporre il nostro liquore nei supermecati di Grosseto in mezzo a tante altre eccellenze locali. - concludono Andrea, Jessica e Gianmaria - È un piacere far parte della grande famiglia di prodotti che raccontano il territorio. Ci auguriamo che i clienti provino i.o.l.e., anche perché si presta molto alle preparazioni soprattutto nel periodo delle feste, in cui è bello trovarsi tutti insieme attorno alla tavola, sorseggiando un buon liquore che ricorda la Maremma”.