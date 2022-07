“Grosseto '900” al Polo culturale Le Clarisse per ricordare Bruno Caponi

Giovedì 14 luglio un incontro dedicato alla vita e alle opere del pittore grossetano



Grosseto: In occasione del nuovo appuntamento del giovedì sera con la rassegna “Il Centro dell’estate – Shopping, art, fun & food” – che vede i negozi del centro e i musei cittadini aperti fino alle ore 23 – il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura ripropone il ciclo di appuntamenti “Grosseto 900” dedicato ai grandi pittori grossetani del Novecento. E giovedì 14 luglio alle ore 21 in Clarisse il direttore del museo, Mauro Papa, parlerà della vita e delle opere di Bruno Caponi. Il biglietto d'ingresso costa 3 euro e anche in questa occasione tutti gli intervenuti potranno partecipare a una visita guidata alla mostra "Paesaggi di Toscana: da Fattori al Novecento" (per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com). Inoltre sarà sempre possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Bruno Caponi – ricorda il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – è conosciuto come il pittore del mare. Io lo ricordo sempre con la pipa in bocca, mentre sorride sardonico con sguardo vivace e disincantato. L'incanto lo riservava agli specchi d'acqua sempre placidi e notturni che dipingeva. Era un pittore di mari, gabbiani, lune e lagune. E con grande piacere parleremo di lui con gli amici e i familiari nell'incontro a lui dedicato, esponendo un suo paesaggio accanto a quelli dei grandi pittori del Novecento che fanno parte della mostra “Paesaggi di Toscana”».