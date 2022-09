Grimaldi (IC), soluzioni immediate per giovani e imprese

Firenze: “Nei prossimi giorni sarò nuovamente in Toscana, dove sono candidato al Senato per il collegio Plurinominale Toscana Po1. In un momento particolarmente difficile e complicato come quello che stiamo attraversando è fondamentale garantire unità e coesione al paese, oltre al protagonismo dei nostri territori.” - lo afferma in una nota Nicola Grimaldi, candidato al Senato con Impegno Civico.



“Tanti temi importanti da portare avanti in questa campagna elettorale dove anche e soprattutto i sindaci, per noi di Impegno Civico, devono avere un ruolo chiave. Abbiamo intenzione di supportare con risorse e infrastrutture adeguate i sindaci e le aree del Paese in maggiore difficoltà, – continua – con tutte le opportunità legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un’occasione da sfruttare nel migliore dei modi, semplificando le procedure e colmando le carenze di personale.”

“Ho fissato alcuni incontri con associazioni di categoria, imprese, giovani ed aziende. Ci sono circa 120 imprese che rischiano di chiudere con 375 mila posti di lavoro in pericolo. Il caro energia è un ciclone che si sta abbattendo sul nostro Paese e dobbiamo intervenire con una soluzione immediata” – conclude il candidato di Impegno Civico.