Grey Cat Street Club: appuntamento al Giardino con Innocenti e Guerrieri

Questa sera alle 18.30 lo scrittore fiorentino presenterà il suo Anno Capovolto. Seguirà Down tempo di Luca Guerrieri



Follonica: Questa sera, 20 luglio, tornano gli appuntamenti con il Grey Cat Street Club: alle 18.30 ai bagni Giardino lo scrittore Simone Innocenti presenterà "L'anno capovolto", edito da Atlantide. Il pomeriggio proseguirà poi la musica di Luca Guerrieri DJ, alle 19.30, con il suo progetto discografico “Down tempo”, dedicato alla musica a battuta lenta.

Simone Innocenti è nato a Montelupo Fiorentino nel 1974, ha scritto Vani d’ombra (Voland), la guida letteraria Firenze Mare (Perrone), dopo aver esordito con Puntazza (Erudita). Suoi racconti sono apparsi in varie antologie. Si occupa di cronaca nera e giudiziaria e ha scritto per Il Corriere, La Nazione, Il Giornale della Toscana, Avvenire, L’Espresso e Sette. Attualmente lavora al Corriere Fiorentino, dorso regionale del Corriere della Sera e collabora con La Lettura.

Luca Guerreri è dj producer dal 1995. Vive a Follonica e lavora nel suo Double Vision Studio. Suo è il Meet Music, il meeting gratuito che si prefissa come obiettivo quello di far incontrare giovani talenti con artisti, dj e professionisti affermati. Il suo sound attraversa tutti o quasi i diversi generi di musica elettronica.

Il il 27 luglio, invece, sempre in collaborazione con il Cantiere Cultura Follonica e il Grey Cat Jazz Festival, verranno organizzate performance musicali serali, teatro in strada, incontri e installazioni artistiche. L'appuntamento è in via Roma a partire dalle 19 fino alle 23.30.