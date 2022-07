Grandi novità per la Festa de Le Grazie

Colle di Val d'Elsa (SI): La macchina organizzativa del Comitato è già stata messa in moto da tempo e, così, iniziano ad arrivare alcune delle grandi novità. Il periodo, però, rimane il medesimo. Dal 23 al 28 agosto ogni giorno Colle di Val d’Elsa sarà coronata da tante attività ed eventi che si terranno proprio nella frazione de Le Grazie.



L’occasione è quella della Festa della Madonna de Le Grazie. Sono molti gli organizzatori, le attività e le associazioni coinvolte per una buona riuscita delle giornate di festa.

In prima istanza la proficua collaborazione con La Pro Loco di Colle di Val d’Elsa, con la quale il Comitato ha istaurato un favorevole rapporto per l’organizzazione della festa e di una specifica occasione, ovvero, il Primo Palio de Le Grazie.

Si tratta di una sfida tra i vari bar della città, ognuno in rappresentanza di ogni zona. Questi dovranno confrontarsi in una serie di giochi per poter conquistare il Palio. Quest’ultimo sarà dipinto dall’artista Maria Chiara Viviani.





“Proviamo a ripartire nel modo in cui ci avete sempre conosciuto - affermano dal Comitato della Festa - ovvero, con la nostra tenacia e il nostro impegno e con quel carisma che lega un gruppo di giovani e un po' meno giovani a stare insieme in quella settimana che per noi vuol dire Amicizia, Amore, Fede e Speranza. Se qualcuno, un po' pazzo come noi, si vorrà unire a tutto ciò sarà il benvenuto, perché come si legge nella prima lettera ai Corinzi: Tutto si faccia tra voi nella carità. Abbiamo sempre riconosciuto l'aiuto che la comunità parrocchiale ci ha dato ed è per questo che nelle vostre cassette postali avete trovato una busta per la Raccolta Fondi Festa 2022: non possiamo negare che con l'aiuto di tutti, siamo riusciti a fare grandi cose. Per coloro che vorranno aiutare potranno riconsegnare la busta in Chiesa o al Bar Le Grazie o, se impossibilitati a farlo, saremo disponibili telefonicamente. Come ogni anno, durante la Festa della Madonna, il ricordo va al nostro caro amico Luciano, sempre nei nostri cuori. Buona Festa a tutti!”.