Grandi lavori alla Maremma Corse 2.0 in vista del 57° Rally Città di Lucca

La scuderia tirrenica è presente in collaborazione con l'Automobile Club di Lucca, per la manifestazione valida per la Coppa Rally di Zona 6. Sale l'attesa per la proposta 2022 dell'ACI di Lucca in co-organizzazione con la Maremma Corse 2.0, valido come quinto appuntamento della Coppa Italia di zona.

Lucca: E' pronta a confermarsi determinante per le sorti della serie regionale la Coppa Città di Lucca. L'evento, organizzato da Automobile Club di Lucca di concerto con la Maremma Corse 2.0, e giunto alla sua 57° edizione, andrà in scena venerdì 29 luglio e sabato 30 luglio, vedendo posticipata di una settimana la collocazione originaria assegnata dai calendari sportivi nazionali.



La gara oltre che valida come quinto appuntamento della Coppa Rally di zona 6, assumerà un ruolo decisivo per le sorti del 17° Premio Rally Automobile Club Lucca, contesto che chiamerà alla prova di “casa” i conduttori in possesso di licenza sportiva rilascia dalla istituzione automobilistica provinciale.

Un confronto che terrà fede alle linee che hanno contraddistinto la manifestazione nel corso degli anni che sarà interamente dedicato alle vetture moderne.

Chilometri quelli che caratterizzano le prove speciali in programma, “disegnati” per abbracciare il territorio e renderlo valore aggiunto di un evento che, da sempre, vanta un deciso appeal anche al di fuori dei confini regionali, richiamando a Lucca equipaggi provenienti da tutta Italia.

Ad elevarsi nella precedente edizione della gara fu Luca Piertotti, affiancato da Manuela Milli su Skoda Fabia R5 Evo, vincitore assoluto di un confronto che ha chiamato in causa Luca Panzani e Federico Gasperetti, rispettivamente secondo e terzo su un podio monopolizzato della vettura boema. Centoquaranta gli equipaggi che videro la partenza, per l'occasione ambientata all'ombra dello stadio “ Porta Elisa” di Lucca.

Un conto alla rovescia, quello che sta scandendo la marcia di avvicinamento alla gara, che già preannuncia interessanti novità.