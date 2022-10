Grande successo per la mostra di Chia al Polo Clarisse: un'altra settimana di esposiz

Proroga fino a domenica 6 novembre. E giovedì 3 novembre un evento speciale con nuove opere



Grosseto: La mostra “Portatori di pace / i Viandanti” di Sandro Chia al Polo culturale Le Clarisse è stata un grande successo. Tanto che la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura e la Diocesi di Grosseto, che ha proposto l'iniziativa nell'ambito della Settimana della Bellezza, hanno deciso di prorogare l'esposizione – a cura di Giovanni Gazzaneo e Mauro Papa – per un'altra settimana: fino a domenica 6 novembre, dunque, sarà ancora possibile ammirare le opere dell'artista, dalla Collezione Ticci. E per chi avesse già visitato la mostra, giovedì 3 novembre alle ore 18 è in programma un appuntamento speciale: la presentazione di altre opere grafiche dell'artista, mai esposte prima al Polo culturale Le Clarisse.





Il museo è aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) con orario 10-13 e 16-19: il biglietto d'ingresso costa 3 euro (ridotto 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura), oppure 5 euro compresa la visita al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni: 0564 488066; prenotazioni.clarisse@gmail.com. Al museo di via Vinzaglio sarà sempre possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Sandro Chia (Firenze, 1946) è tra i più noti protagonisti della Transavanguardia italiana. Ha vissuto anche in Germania e a New York, dove la sua arte ha incantato personaggi celebri come Andy Warhol e Mick Jagger. Opere di Sandro Chia sono (o sono state) esposte al Moma di New York, alla Royal Academy di Londra, a Palazzo Pitti e al Museo archeologico nazionale di Firenze. Nel 2010 la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma ha ospitato una sua retrospettiva, curata da Achille Bonito Oliva. Attualmente Sandro Chia vive tra Miami, Roma e Montalcino, dove gestisce una tenuta e produce vino.