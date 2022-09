Grande soddisfazione del Terzo Polo per successo inaugurazione sede

Grosseto: "Grande la soddisfazione del Terzo Polo per il successo di partecipazione all'inaugurazione della sede in Via San Martino a Grosseto avvenuta nella serata di mercoledì 7/9. Ne approfittiamo per ringraziare tutti i presenti intervenuti, candidati, simpatizzanti, cittadini, iscritti di AZIONE ed ITALIA VIVA. L'evento è stato introdotto da Francesco Grassi (segretario di Azione) e Rinaldo Carlicchi (Coordinatore Prov.le di Italia Viva) Hanno suscitato attenzione ed interesse gli interventi di Benedetta Frucci , candidata nel proporzionale Camera:" Il Terzo Polo ha deciso di scommettere sui giovani non solo candidandoli ma offrendo loro opportunità formative e lavorative; il nostro è un programma che prevede aperture in senso infrastrutturale ed i necessari, quanto mai urgenti, investimenti nella Sanità nazionale" .Stefano Scaramelli (collegio uninominale alla Camera): "L'obiettivo è vincere il collegio e ce la possiamo fare. Grosseto e Siena sono terre uniche con un unico destino, la storia ce lo insegna.

Occorre contrastare populismi di destra e sinistra, recuperare lo spirito del Jobs act e superare il gap infrastrutturale; proporremo una legge speciale per le città del mare assegnando poteri speciali per i sindaci ed opportunità uniche per dare vantaggi ai cittadini. Isabella Martini (collegio plurinominale proporzionale della Camera): "Siamo la Lista della competenza e del territorio. Vengo da Piombino dove Calenda si è presentato per spiegare e dialogare con coerenza con le associazioni di categoria in un confronto sereno e costruttivo. In quanto esperta in diritto militare conosco bene l’importanza del ruolo della Difesa nel nostro paese e su come possa essere gestito non solo in maniera efficace, ma anche efficiente.". Davide Vivaldi (collegio uninominale del Senato):" Siamo l'unica alleanza che non solo parla di competenza , ma la mette in campo con un programma realistico e concreto; gli altri parlano di Bonus, programmi di spesa irrealistici ed irrealizzabili per decine di miliardi, promesse che come sempre non vedranno mai la luce".



Aperto lo spazio al dibattito, le domande interessanti dei presenti hanno colto nel segno anche dal punto di vista emozionale, facendo comprendere quanto le attese della gente comune siano alte e talvolta disperate per le sorti di un paese che rischia una involuzione sociale e politica. Il Terzo Polo è attento, in ascolto, pronto a portare le migliori aspettative dei cittadini e trasformare le promesse ed i progetti in realtà."