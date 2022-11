Grande partecipazione a Porto Santo Stefano per il Convegno medico sui tumori femmini

Monte Argentario: Sono state veramente tante le donne dell’Argentario e dei Comuni limitrofi che hanno ascoltato con molta attenzione il Convegno di sabato scorso all’Auditorium ex ONMI di Porto Santo Stefano, organizzato dall’ASD Ghiga per la ricerca con il titolo “Correlazione tra tumore del seno e apparato genitale femminile”. L’evento presentato da Giampiero Scotto presidente del sodalizio organizzatore ha visto gli interventi dei noti medici dott.ssa Maria Grazia Pieraccini chirurgo, dott.ssa Maria Cristina Pacchiarotti senologa, dott. Stefano Tamburro ginecologo e il dott. Giuliano Alocci psicologo.



Ha salutato i relatori e il pubblico il comandante Daniele Busetto di Artemare Cub sponsor tecnico impegnato con la sua associazione nella promozione dello sport therapy e del ballo terapia per la lotta ai tumori, presenti per il Comune di Monte Argentario gli assessori Mirko Costaione, Cinzia Fanciulli, la delegata per il Palio Alessandra Chiocca e la past vice Sindaco Priscilla Schiano, i presidenti dell’Associazione Marittimi Argentario e delle Soroptimist Orbetello Monte Argentario e vari soci dei Rotary e Lions. Gli altri sponsor sono stati la Proloco di Monte Argentario e la lavanderia Picchianti.

Il Convegno, secondo organizzato all’Argentario da Ghiga per la ricerca, si è svolto nei “Giorni dell’AIRC”, campagna della Fondazione che da oltre venticinque anni informa sui progressi della scienza e invita i cittadini a donare per un futuro più libero dalle patologie tumorali come fa da sempre l’ASD Ghiga per la ricerca con le quote di partecipazione dei tanti Tornei di Tennis femminili e maschili organizzati nei campi della Maremma, anche le offerte libere di cuore all’entrata del Convegno saranno devolute all’AIRC cercando così di contribuire a combattere il brutto male.

La partecipazione a questo convegno ha così consentito a tante di “conoscere per prevenire curarsi e salvarsi”, parola di Artemare Club!