Grande cuore della Questura per il Natale della Pediatria del Misericordia

Questa mattina la visita del questore Mannoni



Grosseto – Uno zainetto blu con lo stemma della Polizia e dentro tanti gadget tra cui un cappellino con la tesa. Al Misericordia è' arrivato questa mattina il babbo Natale della Questura di Grosseto portando doni ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria. Il questore di Grosseto, Antonio Mannoni, insieme ai rappresentanti della Polizia di Grosseto, ha fatto visita a tutti i bambini degenti portando un messaggio di speranza e di vicinanza alle loro famiglie che vivono un momento difficile e lasciando un regalo personalizzato. Ad accompagnarli in reparto, il direttore della Patologia Neonatale, Marcello De Filippo, il direttore di presidio, Michele Dentamaro e il responsabile percorso pediatrico Andrea Minucci.





“Anche per Natale il nostro pensiero va ai più piccoli che sono i protagonisti della festività e in questo caso ai bambini ricoverati al Misericordia – afferma il questore Mannoni – Insieme ai miei collaboratori ci tenevamo a far visita ai piccoli pazienti e a portare una parola di conforto anche ai loro genitori, oltre a un dono che non poteva ovviamente mancare. Un gesto simbolico che ci auguriamo serva a tirare su il morale e a dare coraggio per superare i momenti di tristezza che il ricovero, in particolare in questo periodo, può suscitare”.







“Ringrazio il questore e la Polizia di Grosseto a nome di tutta la Asl per l'attenzione dedicata ai nostri pazienti con la visita di questa mattina in Pediatria – dichiara la dottoressa Susanna Falorni, direttore Pediatria e Neonatologia – Un pensiero di sicuro apprezzato che dimostra la vicinanza delle Forze dell'Ordine anche a Natale”.