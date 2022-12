Grande colpo del US Grosseto, acquistato l’attaccante Giustarini

E' arrivato un pezzo che fa sognare. Grossetano cresciuto nelle file delle squadre giovanili prima di approdare nella Pianese. Grande soddisfazione per l'attaccante che voleva ed ha ottenuto di tornare in maremma.



Grosseto: Colpo grosso del Us Grosseto 1912. La società biancorossa ha annunciato di aver ingaggiato Manuele Giustarini, classe 1994, proveniente dal Tao Altopascio. Considerato come seconda punta, Giustarini, arriva in maremma al momento giusto: era diventato l'oggetto del desiderio.

Complimenti alla dirigenza grossetana, per la felicità dei tifosi e soprattutto del “Patron” Giovanni Lamioni. Un acquisto che può far andare in alto il Grosseto. Giustarini in serie D ha disputato 180 partite, realizzando 51 gol. Ha militato nel FolloGav dove ha realizzato 11 reti, quindi nell' Aquila Montevarchi dove ha messo a segno 19 reti e nella Pianese, con 7 realizzazioni. Adesso è arrivato a Grosseto dove è cresciuto prima di fare il salto di qualità. E' arrivato l'attaccante che cercava Liguori e soprattutto l'Us Grosseto.