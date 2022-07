Grande boxe in piazza Dante Grosseto

Grosseto: Si avvicina il momento-clou dell’evento sportivo di questa estate 2022 grazie alla riunione di pugilato che vedrà assegnare, giovedì sera, sul ring di Piazza Dante, il titolo vacante del Campionato Mediterraneo Ibf dei pesi welter tra il grossetano Simone Giorgetti ed il laziale Mirko Di Carlantonio, un match che si preannuncia molto equilibrato anche se il pugile maremmano, ancora imbattuto, ha tutta l’intenzione di portare a casa questo importante trofeo. La riunione, organizzata da Rosanna Conti Cavini e dalla Società Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e del Centro Commerciale Naturale, avrà inizio alle 20, mentre le operazioni di peso si svolgeranno domani (mercoledì con inizio alle 17) nei locali della Pro Loco. Valerio Lamanna svolgerà le funzioni di “ring announcer”; la riunione sarà trasmessa in diretta da MS Channel di Sky ed in streaming da Fighterslife. Telecronaca di Alberto Frati e Massimilano Maone.



Questo il programma della riunione che vede quattro incontri che si preannunciano davvero interessanti con diversi pugili della Gran Bretagna protagonisti sul ring. Ore 20 Professionisti pesi mosca 4 rounds: Evelin Camporeale (manager Davide Giordano) vs Ruxana Begun (team Roxy).Ore 20,30 Professionisti pesi massimi 6 rounds: Massimo Notari (Boxe Talamoni) vs Sergio Romani (Team Romano) Ore 21 Professionisti pesi leggeri 6 rounds:Martina Righi (manager Monia Cavini) vs Nicholanne Scott (Team Scott). Ore 21,30 Professionisti pesi superleggeri 6 rounds:Giuseppe Carafa (manager Monia Cavini) vs William Eugene O’Reilly (Team O’Reilly).Ore 22,10 Professionisti pesi welter 10 rounds. Campionato Mediterraneo Ibf. Titolo Vacante: Simone Giorgetti 8W-1D (manager Monia Cavini). Angolo Mario Massai, Fabio Filippini, Matteo Diddi vs Mirko Di Carlantonio 13 W 9L 1D (Bellusci Boxe Promotion). Angolo Massimiliano Paglia. Arbitro del Campionato Mediterraneo Ibf Paolo Ruggeri. Giudici: Enrico Terlizzi, Francesco Rega, Matteo Montella. Supervisore Ibf: Toni Tiberi (Lussemburgo). Commissario riunione: Antonio Malvolti. Medico della riunione Angelo Taviani.