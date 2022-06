Grande baseball allo “Steno Borghese” di Nettuno

Grosseto: Allo “Steno Borghese” di Nettuno va in scena venerdì e sabato una delle sfide più sentite dagli appassionati grossetani di baseball. Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli dopo aver raccolto quanto di meno sperato nelle gare contro Bologna, San Marino e Parma, va a far visita ai ragazzi guidati dall’ex Leonardo Mazzanti, che ha preso il posto del dimissionario Fabrizio Ludovisi. L’obiettivo è di tornare in Maremma con una doppietta, confidando nella forza del Parma per ridurre lo svantaggio dal Torino, che sta occupando attualmente la seconda posizione del girone B1 della poule scudetto.

I tecnici non avranno ancora a disposizione l’ex di turno Paolino Ambrosino, che ne avrà per altre tre-quattro settimane e il lanciatore Luis Gonzalez, che ha ripreso ad allenarsi, ma tornerà in campo contro il Collecchio, dopo due settimane di sosta. Sul monte di lancio dello Steno Borghese, venerdì sera andrà in scena la sfida tra il cubano Jonathan Carbo (1-2, 2.20, 33so), e il giapponese Kodai Hamaya (0-1, 3.52, 18so), che avrà come rilievi Lars Liguori e Darlin Camilo. Nel bullpen maremmano Noguera (3-3, 2s., 0.98mpgl, 40so) e Oberto (1-1, 4.02). Inviato il resto della formazione titolare, con Biscontri ricevitore e Ferretti battitore designato.

Il programma.

Venerdì, ore 20,30: Parmaclima-Campidonico Torino, San Marino-Hort@ Godo (dir. su FIBS TV), Camec Collecchio-UnipolSai Bologna, Spirulina Becagli Grosseto-Nettuno 1945.

Sabato, 15,30-20,30 Nettuno-Spirulina Becagli; 16-20 San Marino-Hort@ Godo; 16-20,30 Camec Collecchio-UnipolSai Bologna, Parmaclima-Campidonico Torino.

Classifiche. Gir. A1: San Marino 733 (11-4); Parma 727 (8-3); Collecchio 429 (6-8); Nettuno 333 (5-10). Gir. B1: Bologna 833 (10-2); Torino 533 (8-7); Grosseto 333 (5-10); Godo 200 (3-12).