Gran Galà with the Stars al Teatro Moderno

Si tratta di un progetto socioeducativo artistico e culturale che ha come punto focale e fondamentale l’educazione delle nuove generazioni che ad oggi dedicano sempre meno tempo alle attività in presenza prediligendo le attività virtuali. Il Gran Galà sarà un vero e proprio spettacolo nelle varie forme della Danza da quella classica a quella contemporanea. Una kermesse di Artisti con la A maiuscola a partire dalla punta di diamante che porterà sul palco Grossetano due stelle della Danza Italiana e primi ballerini del Teatro Alla Scala di Milano: Antonella Albano e Gioacchino Starace.Ii loro passi a due di forte ed abile tecnica nonché ricchi di eleganza scenica regaleranno importanti emozioni all’attenta platea. Interverrà da Barcellona la giovane compagnia guidata dal Maestro Gino Labate e Emanuela Campiciano : Barcelona Ballet Project the Company. Le loro coreografie spazieranno da variazioni di repertorio sulle punte ad assoli di contemporanea ad un estratto dal loro primo lavoro coreografico : ”Mas alla’de la oscuridad” (progetto socioeducativo dedicato alla violenza in genere, che da, attraverso l’arte della Danza, il messaggio di questa problematica a giovani studenti e alla società in generale). Ospiti speciali della serata i ballerini del Perfezionamento TAM del Teatro Arcimboldi di Milano. E ancora le studentesse del Liceo Coreutico Polo Bianciardi di Grosseto. Infine, ma non per importanza, gli allievi dell’avviamento professionale alle arti coreutiche FormarSìnDanza di cui fanno parte giovani talentuosi di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Venturina, Follonica, Porto Santo Stefano, Donoratico. Questo importante progetto appena presentato vuole oltremodo sensibilizzare le nuove generazioni verso una delle Arti più antiche al mondo che da secoli fa parte ,in un modo o nell’altro del cammino della nostra vita. La Danza come lo Sport hanno un linguaggio universale adatto ad ogni essere vivente e anima. Vi aspettiamo dunque a Teatro per vivere e condividere la vera e buona Danza in compagnia dei vostri figli che sono il nostro futuro. Per informazioni sull'evento e biglietti contattare Debora Ferretti a questo WhatsApp. Seguici





