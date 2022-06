annuncio Sport Gran finale per la Coppa Passalacqua. In scena la prima semifinale 19 giugno 2022

Gianni Mancini Rusch finale per la 47° Coppa Passalacqua. Di fronte nella prima semifinale i detentori del titolo, Atletico Piombino, che si confronteranno con l'Atletico Maremma. Inizio ore 21:15

Grosseto: E' iniziato il conto alla rovescia per la 47° Coppa Passalacqua giunta al gran finale. Domani, lunedì 20 giugno, andrà in scena la prima semifinale che vedrà di fronte l'Atletico Piomino, vincitore dell'ultima edizione e grande conferma per il suo bel gioco brillante, e l'Atletico Maremma. Fischio d'inizio ore 21:15. Sarà un confronto ad alto livello vista la forza delle due squadre, ma con i nerazzurri di Serena grandi favoriti.

Seguirà martedì 21 giugno, la seconda semifinale, che vedrà di fronte il Grosseto di Consonni opposto al Follonicagavorrano. Due appuntamenti da non perdere dal punto vista spettacolare che si giocheranno la finalissima in programma il 24 giugno, con inizio alle ore 21:15. Le quattro formazioni sono arrivate a questa fase finale mettendo in luce un bel gioco ed un tasso tecnico ad alto livello, lo spettacolo è garantito per una edizione del Passalacqua bellissima e ben giocata da entrambe le formazioni di quello che i giovani calciatori hanno ad alto. Ci prepariamo ad assistere ancora una volta ad un gran finale di calcio giovanile, superlativo, a conferma del valore della manifestazione calcistica grossetana.

