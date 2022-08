Gran finale a Montiano con The Occasionals

Montiano: Domenica 7 agosto la Sagra paesana di Montiano (Gr) chiude un’edizione di grande successo per presenze e gradimento con due eventi particolarmente attesi. Alle 21 in piazzetta Diaz si terrà la presentazione del bel romanzo di Roberta Lepri “Hai presente Liam Neeson?” (Voland Edizioni). Dialoga con l'autrice Massimiliano Tozzi. Alle 22 in piazza Cappellini concerto di chiusura con The Occasionals, la band vincitrice dell’edizione 2020 del "Sanremo Rock Festival”. Gli Occasionals sono una band residente a Siena, nata nel 2011 da un gruppo di studenti universitari tutti "fuori sede".

Sette musicisti, giovani e talentuosi, per un progetto originale, fresco ed energico che coniuga il cantautorato italiano con sonorità che vanno dal folk-rock allo ska e al reggae. Nel live show emergono tutte le caratteristiche della band: i testi mai banali, lo spirito ironico e scanzonato e la capacità di trascinare il pubblico tra ritornelli corali, riff strumentali e sfrenati assolo di tromba e violino. Nel 2021 è uscito per Mr Blue Records l’album Vendemmie Varie 2011-2021, che raccoglie i brani più rappresentativi dei primi dieci anni di carriera della band. Il singolo Fuori dal coro, frutto della collaborazione con Finaz (chitarrista e co-fondatore della Bandabardò), dà il nome al tour estivo della band. A Montiano si presentano in versione semi-acustica, con il seguente line-up: Domenico Petrilli, cantante e frontman - Marco Bonelli, chitarra elettrica - Matteo Cannazza, basso elettrico - Biagio Mazzafera, tromba e Andrea Frosolini, violino.

Per info: tel/wa 328 239 1368.