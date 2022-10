Gran Cena d'Autunno a Pian di Barca: sabato 29 ottobre, l'ultimo appuntamento

Grosseto: Si concluderà sabato il ciclo di eventi green di ottobre firmati Pian di Barca, ideati dalla titolare Paola Nati per sostenere l’economia del territorio e diffondere la cultura gastronomica toscana. L'agriturismo-ristorante, che si trova a Grosseto, a pochi kilometri dal Parco della Maremma, ospiterà sabato 29 l'ultimo appuntamento di ottobre, con una Gran Cena d'Autunno dedicata alla riscoperta del gusto. Una riscoperta che passa attraverso il rispetto della stagionalità delle materie prime e della scelta di filiere corte, biologiche e controllate; un gusto legato al lavoro delle aziende produttrici locali e alla tradizione gastronomica toscana e maremmana.

Un mix di ingredienti che ha reso dapprima L’aperitivo d’autunno a Pian di Barca e, adesso, la Gran Cena di sabato 29 ottobre una ricetta vincente. Dalle 19, saranno tantissime le tipicità che si susseguiranno sulla tavola: dagli affettati misti come prosciutto, finocchiona e capocollo della macelleria Vannucchi di Grosseto al pecorino del caseificio Ranieri di Follonica, accompagnato dal miele “La Mieleria Rossi Novaro”, anch’esso prodotto nel cuore del capoluogo maremmano. Ci saranno poi i primi assaggi dell’olio nuovo prodotto dall’azienda biologica dell’agriturismo Pian di Barca, a condimento delle bruschette e della crema di zucca e porri con quenelle di ricotta. Altri importanti protagonisti autunnali saranno i funghi porcini del monte Amiata, da assaporare con la salsiccia locale nel primo a base di gnocchi e la polenta, di contorno al magnifico peposo dell'Impruneta. Infine, il dessert: fondente al cioccolato.

Il casale di Pian di Barca risale all’Ottocento, quando, abbracciato dal fiume Ombrone, ospitava cantine, essiccatoi delle pelli, granai e dimore di contadini. In quelle stesse stanze, oggi sono stati ricavati appartamenti e camere che mantengono la memoria originaria del luogo. Al tempo, Pian di Barca si trovava in fondo all’Antica Aurelia, dove una barca traghettava viandanti e animali da una sponda all’altra del fiume Ombrone.

“Sono da sempre attenta alla stagionalità e alla genuinità dei prodotti che offro a tutti i clienti dell’agriturismo e del ristorante — afferma Paola Nati — Pian di Barca vive della natura che lo circonda e così fa la sua cucina, dove ogni giorno arrivano frutta e verdura fresche del mercato, la carne delle macellerie locali di fiducia, il pane dei piccoli forni storici della città e così via. Tutto selezionato da me naturalmente. Gli eventi d’autunno sono nati dall’idea di unire questi valori in un percorso capace di mettere il pubblico a contatto con la cultura enogastronomica della nostra terra e con i suoi eccellenti produttori.”